Erdoğan: Kaşıkçı ve Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York’ta temaslarına başladı.

Erdoğan New York’ta ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir yemekte bir araya geldi. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince Hilton Midtown Otel'de düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, dünya genelindeki Müslümanlarla dayanışma mesajı vererek, "Dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana meselemizdir" dedi. Erdoğan 11 Eylül terör saldırılarının ardından Müslümanların oldukça çetin bir sınav verdiğini belirtti.

"Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan ardından Filistin'e destek mesajı vererek, "Kudüs davası, yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın davası değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir. İşte bunun için her platformda 'Kudüs, kırmızı çizgimizdir' diyoruz" dedi.