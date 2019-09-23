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Erdoğan: Kaşıkçı ve Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz

23.09.2019 09:05 | Son Güncelleme

BM Genel Kurul toplantıları için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta yaptığı açıklamada, "Birileri istemese de Cemal Kaşıkçı'nın Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan: Kaşıkçı ve Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York’ta temaslarına başladı.

Erdoğan New York’ta ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir yemekte bir araya geldi. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince Hilton Midtown Otel'de düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, dünya genelindeki Müslümanlarla dayanışma mesajı vererek, "Dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana meselemizdir" dedi. Erdoğan 11 Eylül terör saldırılarının ardından Müslümanların oldukça çetin bir sınav verdiğini belirtti.

"Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz" diyen Erdoğan ardından Filistin'e destek mesajı vererek, "Kudüs davası, yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın davası değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir. İşte bunun için her platformda 'Kudüs, kırmızı çizgimizdir' diyoruz" dedi.

Gülen'in iadesi

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi 251 insanı şehit eden bu terör örgütünün maskesini tüm dünyada indireceğiz. 2 bin 193 gazimizin kanını yerde bırakmayacağız. Adalet önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmayacağız. Pensilvanya’daki teröristbaşının ülkemize iade edilmesi, konusunda gerekli adımları attık, atmayı sürdürüyoruz" dedi.

Trump'la görüştü

Erdoğan New York temasları sırasında ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Başkanlık seçimi kampanyası gezisinde olan Trump'la yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a New York ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

DHA / HT, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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