ERDOĞAN KASIMPAŞA'DA KONUŞTU

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Bugün burada aynı zamanda TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz"

"Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Böyle 15,20, 30 kat yok. Burada zemin artı 3, bilemediniz zemin art 4 ve mimarisi gerçekten çok güzel"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni'nde konuştu. Açılış törenine AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı.

"ŞU BEYOĞLU'NUN DİLİ OLSA DA 1989 YILINDA NELER YAŞADIĞIMIZI ANLATSA"

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce yaşadığı süreci anlattı. Erdoğan, "Burasının 50 yıl önceki halini hatırlarım. İnsanlar arasındaki ilişkiler ne kadar samimi ve sıcaksa sokakları ve binalarıyla buralar o derece ihmal edilmişti. O derece bakımsızdı. Şurada, 200 metre ileride, 1989 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığına hazırlandığım merkezimiz vardı. Çeşitli hileler oldu ve bu hileler neticesinde belediye başkan seçimini o zaman kaybetmiştik. CHP yine o zaman yalan dolanla işi bitirmişti. Ondan sonra da iflah etmediler zaten. 89 bizi 94'e taşıdı. 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldık. Sizlerin desteği, gayretiyle aldık. Şu Beyoğlu'nun dili olsa da 1989 yılında neler yaşadığımızı anlatsa. Şu İstanbul'un dili olsa da hangi şartlar altında seçimi kazandığımızı bir anlatsa. Neticede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. İstanbul için düşündüklerimizi birer birer hayata geçirmeye başladık" dedi.