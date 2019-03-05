Erdoğan Kasımpaşa'da konuştu

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni'nde konuştu. Açılış törenine AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı. "ŞU BEYOĞLU'NUN DİLİ OLSA DA 1989 YILINDA NELER YAŞADIĞIMIZI ANLATSA"

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce yaşadığı süreci anlattı. Erdoğan, "Burasının 50 yıl önceki halini hatırlarım. İnsanlar arasındaki ilişkiler ne kadar samimi ve sıcaksa sokakları ve binalarıyla buralar o derece ihmal edilmişti. O derece bakımsızdı. Şurada, 200 metre ileride, 1989 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığına hazırlandığım merkezimiz vardı. Çeşitli hileler oldu ve bu hileler neticesinde belediye başkan seçimini o zaman kaybetmiştik. CHP yine o zaman yalan dolanla işi bitirmişti. Ondan sonra da iflah etmediler zaten. 89 bizi 94'e taşıdı. 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldık. Sizlerin desteği, gayretiyle aldık. Şu Beyoğlu'nun dili olsa da 1989 yılında neler yaşadığımızı anlatsa. Şu İstanbul'un dili olsa da hangi şartlar altında seçimi kazandığımızı bir anlatsa. Neticede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. İstanbul için düşündüklerimizi birer birer hayata geçirmeye başladık" dedi.

"HALİÇ BATAKLIĞI DEMEK CHP BATAKLIĞI DEMEK"

Erdoğan şöyle devam etti: Haliç bataklığını iyi bilirsiniz. Haliç bataklığı demek CHP bataklığı demek bunu en iyi siz bilirsiniz. CHP demek çöp, çukur, çamur şimdi yeni bir ilave daha çarpık yapılaşma demektir. İşte bu CHP bu ülkeye belediyecilikte hizmet verebilir mi? Ne zaman bunlara mahalli idareler teslim edildiyse oralar battı. İşte İzmir. İzmir körfezi şu anda bataklıktan geçilmiyor. O Haliç'in eski hali neyse şu anda İzmir körfezinin de hali o. Temenni ederim ki İzmir bu seçimde inşallah belediyeyi AK Parti belediyeciliğine teslim eder. İzmir'i de hakikaten pırıl pırıl bir hale getiririz. Çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırırız. Bunun yanında çöp dağlarını, çukurları, körfezdeki pisliği ortadan kaldırırız. Göreve geldiğimizde 50 bin konuta doğalgaz veriliyordu. Ben cezaevine giderken 1 milyon 250 bin eve biz doğalgazı ulaştırdık. Şu anda İstanbul'da 6 buçuk milyon eve doğalgaz ulaştırdık. Bu ne demektir? Hava kirliliğinin reçetesi bu. Bunu da başardık. Bütün bunların üstüne 2 buçuk milyar dolar borçla devraldım o zaman İstanbul'u. CHP belediyesinden. Yarısını ödedim. Yatırımlar bir taraftan devam etti. Biz bu borçları ödemekle kalmadık. Ta Istranca'dan Melen'den İstanbul' a su getirdik. Ben benden önceki CHP belediyesi gibi tankerle su getirmedim.

"YILLARDIR BAŞARAMADIKLARI OYUNLARINI YENİDEN SAHNEYE KOYMAYANIN HEVESİNE KAPILANLAR OLDU"

"Türkiye 31 Mart mahalli idareler seçiminde hem belediye başkanlarını seçecek hem de geleceğine ilişkin karar verecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı. Türkiye'yi mahalli seçimler üzerinden istikrarsız hale getirerek, tüm uğraşlarına rağmen yıllardır başaramadıkları oyunlarını yeniden sahneye koymayanın hevesine kapılanlar oldu. Sanıyorlar ki İstanbul buna müsaade edecek" ifadelerini kullandı. "BEYOĞLU DEĞİŞİYOR BİR ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELİYOR"

Erdoğan, Beyoğlu'nda ve Taksim Meydanı'nda yapılanlar hakkında konuştu. Erdoğan, "Taksim Meydanı'nı yeniden düzenliyoruz. Hepsinden öte Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık. Orayı muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. Bir hayırseverimiz vasıtasıyla yıllardır yapılamayan ama şimdi yükselen Taksim Camii'ni de yapıyoruz. Artık Taksim Meydanı'nda araç görmeyeceksiniz. Bunların yanında Tersane İstanbul'u yapıyoruz. Orası Beyoğlu'na, İstanbul'a bir başka hava getirecek. Orası marka olacak. Haliç Tersanesi de bilim, sanat merkezi olacak. Beyoğlu değişiyor. Bir çekim merkezi haline geliyor" dedi.