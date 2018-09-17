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Erdoğan: ‘Katar Emiri Uçağı Hibe Etti’

17.09.2018 21:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 400 milyon dolarlık Boeing 747-8 tipi uçağın Katar Emiri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hibe edildiğini söyledi

Erdoğan: ‘Katar Emiri Uçağı Hibe Etti’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 400 milyon dolarlık Boeing 747-8 tipi uçağın Katar Emiri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hibe edildiğini söyledi.

Erdoğan geçen hafta Katar Emiri’nden lüks bir uçağı kabul etmiş, bu durum özellikle muhalefet cephesinde yoğun eleştirilerle karşılaşmıştı.

Erdoğan lüks Boeing 747-8 tipi uçağın Katar Emiri’nden hediye olduğunu söyledi. Erdoğan, “Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye’ye hibe etti. Ben Türkiye’den para almam, bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe ediyorum” dedi.

Erdoğan, “O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir” ifadelerini kullandı.

Medyaya yansıyan haberlerde uçağın toplantı odası, dinlenme salonu, özel odalar ve hatta işleyen bir klinik içerdiği de yer aldı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer konuyu Meclis gündemine taşımış ve soru önergesi vermişti.

Körfez’deki komşuları tarafından teröre destek vermekle suçlanan Katar Ankara’yla yakın ilişkiler kurmak için çalışıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır geçen yıl Katar’la diplomatik ve ticari bağlarını kopartmıştı. Katar teröre destek verdiği iddialarını reddediyor.

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