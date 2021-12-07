Erdoğan: Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizden ayrı tutmuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7'nci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile temasları sonrasında Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Katar ile ilişkilerin daha da derinleştirileceğine vurgu yaparak, "Katar'ın güvenlik ve istikrarını" Türkiye ile bir tuttuğuna dair mesajlar verdi.

"Türkiye olarak Katar ile birlikte Körfez Bölgesi'nin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz" diyen Erdoğan, "Hangi kökene, mezhebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir" ifadelerini kullandı.

Katar'ın Türkiye'de başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz. Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizden ayrı tutmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, "Savunmadan güvenliğe ticaretten yatırımlara sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda yine önemli kararlar" aldıklarını belirten Erdoğan, ayrıca Türkiye ve Katar arasındaki iş birliğini ilerletecek, toplam 15 anlaşmanın imzalandığını söyledi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz" ifadesini de sözlerine ekledi.

15 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, iki ülke bakanlıkları arasında 15 ortak anlaşma imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arasında 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında' Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 'Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu' Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolü'nü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani imzaladı.

'Antalya Diplomasi Forumu ile Doha Forum Arasında' Kurumsal İşbirliği Tesis Edilmesine Yönelik Niyet Mektubu, 'Protokol Alanında İşbirliği' Mutabakat Zaptı ve 'Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ne' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani imza attı.

Türkiye ve Katar arasında ayrıca turizm, sağlık, kültür, yatırım ve akademik iş birliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı Arasında 'Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği' Mutabakat Zaptı'na ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri "perçinleşmek" istediklerini belirterek, Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel alanlarda 69 belge imzalandığını söylemişti.

DHA, ANKA, DW/JD, BÖ

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