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Erdoğan: Kaza tüm boyutları ile incelenecek sorumlular ortaya çıkarılacak (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 14:35 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda  konuştu.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Konuşmasının başında Ankara'daki tren kazasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutları ile incelenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır" dedi.

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