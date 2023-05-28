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'Erdoğan kazandı ama' diyerek paylaştı: Ümit Özdağ'dan seçim sonrası ses getirecek çıkış! "Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor"

28.05.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşamba günü resmen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini duyuran Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada verdiği mesajlarla dikkat çekti. Zafer Partisi'nin üzerine düşeni yaptığını savunan Özdağ, "3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi" dedi ve "stratejik hata" eleştirisinde bulundu.

'Erdoğan kazandı ama' diyerek paylaştı: Ümit Özdağ'dan seçim sonrası ses getirecek çıkış! "Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor"

Seçimlerin 2. turu için hangi adayı destekleyeceği en çok merak edilen siyasilerden olan Ümit Özdağ, "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur" mesajını verdi.

KARARINI ÇARŞAMBA GÜNÜ DUYURMUŞTU

İlk turun ardından ATA İttifakı dağılmış, Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Çarşamba günü Zafer Partisi ile CHP arasında seçimin kazanılması durumuna dair bir protokol imzalanmıştı.

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"STRATEJİK HATALAR TAKTİK BAŞARILAR İLE DÜZELTİLMİYOR"

İkinci tur seçim sonuçlarının hemen hemen netleşmesiyle beraber Ümit Özdağ dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ümit Özdağ şunları kaydetti:

"CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ ÇOK ZOR OLACAK"

Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır.

"ERDOĞAN KAZANDI AMA..."

Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız."

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