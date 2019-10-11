Erdoğan: 'Kendi Göbeğimizi Kendimiz Kesiyoruz Geri Adım Atmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor. Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız. Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör örgütleriyledir. Biz Suriye'yi bölmeye değil, parçalamaya değil, orada tüm yaşayanların, hepsinin hukukunu korumak için orada yer almış bulunuyoruz" dedi.

ABD için "10 bin kilometre uzaklıktan Suriye'de koalisyon güçleriyle yer alanlar" diyen Erdoğan, Türkiye'nin işaret ettiği terör gerçeğine karşı Batı'nın PKK'ya terör örgütü derken yan kolları PYD, YPG'yi terör örgütü kabul etmediğini söyledi. Erdoğan, "Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı açılışında konuştu.

