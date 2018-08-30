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Erdoğan: Kendi yolunu kendi iradesi ile çizen Türkiye’ye tahammül edemiyorlar (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Kardeşlerimizin, dostlarımızın, umudunu bize bağlamış herkesin yanında yer almaya, yarasını sarmaya, elimizi uzatma imkanı bulacağız. İşte bu Türkiye'yi kabullenmek istemiyorlar. Böyle bir Türkiye’ye tahammülleri yok. Hep takip eden Türkiye'ye alıştıkları için kendi yolunu kendi iradesi ile çizen bir Türkiye’ye tahammül edemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar. Bin kere diz çöktürdüklerini zannetseler de biz bin kere ayağa kalkmaya devam edeceğiz. İnşallah yarın ki Türkiye bugünkünden daha güçlü olacaktır" dedi.

Görüntü dökümü

-Törenden genel ve detaylar

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA (DHA)

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