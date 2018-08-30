Erdoğan: Kendi yolunu kendi iradesi ile çizen Türkiye?ye tahammül edemiyorlar (1) Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Kardeşlerimizin, dostlarımızın, umudunu bize bağlamış herkesin yanında yer almaya, yarasını sarmaya, elimizi uzatma imkanı bulacağız. İşte bu Türkiye'yi kabullenmek istemiyorlar. Böyle bir Türkiye?ye tahammülleri yok. Hep takip eden Türkiye'ye alıştıkları için kendi yolunu kendi iradesi işle çizen bir Türkiye?ye tahammül edemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar. Bin kere diz çöktürdüklerini zannetseler de biz bin kere ayağa kalkmaya devam edeceğiz. İnşallah yarın ki Türkiye bugünkünden daha güçlü olacaktır" dedi.
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki
ABD'den yeni yaptırım tehdidi!
Doktorlar uyardı! İYİ Parti'den istifa etti
Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması
AK Parti'den 'erken yerel seçim' açıklaması
Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum