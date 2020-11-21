Erdoğan: Kendimizi Avrupa'da görüyoruz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt Olağan Kongreleri'ne video ile bağlanarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın, "Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz" vurgusunu öne çıkarırken, Batı'ya ılımlı mesajlar verdiği de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemiyle mücadeleden ekonomi ve hukuk alanında yapılacağı duyurulan reformlara ve Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kazanımlarına değindi ve "Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık" dedi.

Sonrasında ise şöyle devam etti. "Amacımız ne içerde ne de dışarda kimseyle kavga etmek, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemek, kimsenin meşru duruşunu bozmak değildir. Tam tersine dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü işbirliği halinde olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz" dedi. Erdoğan "Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz" şeklinde konuştu.