Erdoğan: “Kendimizi Avrupa’nın Ayrılmaz Parçası Görüyouz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi adayı olduğunu belirtti ve kendisini Avrupa’nın ayrılmaz parçası olarak gördüğünü kaydetti.

Erdoğan, bununla birlikte saldırıları ve çifte standardı kabul etmeyeceklerini de vurguladı.

"Kendimizi Avrupa’nın ayrılmaz parçası görüyoruz" diyen Erdoğan, “Bununla birlikte bu ülkemize ve ulusumuza saldırılara, adaletsizliklere ve çifte standarda boyun eğeceğiz anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan bu konuşmasını AK Parti üyelerine hitaben yaptı.

Cumhurbaşkanı, “Ülkelerle ya da kurumlarla siyaset, diyalog ve müzakerelerle çözülemeyecek sorunumuz olduğuna inanmıyoruz” dedi.

Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Ankara’ya göçmenlerle ve Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyeliğiyle ilgili verdiği sözleri tutması gerektiğini de kaydetti.

Türkiye’nin son dönemde doğu AKedeniz’deki sondaj faaliyetleri Avrupa Birliği’nin tepkisine neden oluyor.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell Türkiye’nin tavırları nedeniyle Avrupa Birliği’nden ayrılığının büyümekte olduğunu belirtmişti.