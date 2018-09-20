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Erdoğan: "Kerbela olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 18:30 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Kerbela olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor"


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CHP'li Özel: MHP aday çıkarsa şaşardık zatenCHP'li Özel: MHP aday çıkarsa şaşardık zaten
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