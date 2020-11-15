Erdoğan: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm müzakere edilmeli

Erdoğan ziyareti kapsamında 46 yıl sonra açılan Maraş'a da gidecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Ekim ayında kısmen açılan Kapalı Maraş'ı ziyareti öncesinde Kuzey Kıbrıs'ın kuruluşunun 37'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada Kıbrıslı Türklere destek mesajları vererek, "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet vardır" diyen Erdoğan, "Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Adada Rumların "iktidarı ve refahı" Kıbrıslı Türkler ile eşit paylaşmak istemediklerini belirten Erdoğan, bu nedenle hidrokarbon kaynakları konusunda masaya oturmak istemediklerini belirtti. Erdoğan, "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin olarak Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez" şeklinde konuştu. "Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız" diyen Erdoğan, bölgedeki anlaşmazlıkların "hakkaniyetle" ve "diplomasi temelinde" çözümünün öncelikli tercihi olduğunu vurguladı. Erdoğan bu çerçevede Doğu Akdeniz konferansı düzenlenmesi önerisini tekrarladı.