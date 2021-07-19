Erdoğan Kıbrıs’ta ‘‘İki Devletli Çözüm’’de Israrcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun zamandır merakla beklenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti bugün başladı.

Adada iki gün kalacak ve Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşe’ye hareketinden önce İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında iki bölgeli iki toplumlu federasyon modelinin artık gündemde olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türkleri'nin yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi verdiğini belirten Erdoğan, uzlaşmaz tavrına rağmen Kıbrıs Rum tarafının çözümsüzlükten nemalandığını savundu.

Erdoğan: ‘‘Kıbrıs’ta yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir’’

Cumhurbaşkanı, ‘‘Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa bu ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabilir. Unutulmasın ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her türlü zorluğa rağmen kendi ayakları üzerinde duran bir devlettir. Demokrasi geleneği ve gelişmekte olan ekonomisi ile müreffeh bir geleceğe emin adımlarla yol almaktadır. Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir’’ dedi.

Erdoğan, Kıbrıs’ta çözümün iki devletten geçtiğini ilk kez geçtiğimiz yıl yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden iki hafta sonra KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ankara ziyaretinde söyledi.

26 Ekim 2020’deki toplantıda, Erdoğan’ın “Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisi artık masada olmalı. İki halkın barış, refah ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayabilecekleri çözümün temeli adadaki gerçeklere dayanmalıdır. Artık iki devletli çözümün de gerçekçi bir yaklaşımla masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz’’ çıkışı sonrası Türkiye ve KKTC, uluslararası tüm platformlarda bu tezi işliyor.

Dendias, ‘‘BMGK ve uluslararası toplum da Kıbrıs’ta iki toplumlu çözüme karşı’’

En son geçtiğimiz hafta Erdoğan’ın bir kez daha aynı konuyu gündeme getirmesi üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Londra'da Arapça yayınlanan Şark’ül Avsat gazetesine verdiği röportajda, Türkiye’nin önerisinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Dendias, ‘‘20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ın işgal altındaki bölgesini ziyaret edecek ve ne söyleyeceğini duymak ve ne yapacağını görmek bizim için çok önemli. Çünkü Kıbrıs'ın işgal altındaki kısmındaki söylem uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırıysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu anlamsızdır. Yalnız Yunanistan ve

Kıbrıs değil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası hukuk da ‘iki devletli çözüm’ fikrine karşı. ‘İki devletli çözüm’ yoktur. Türkler'in Kıbrıs sorununa çözüm teşkil etmeyen iki devletli bir önerisi var. Kıbrıs sorununun çözümü adayı birleştirmektir. Diğer hiçbir şey bir çözüm değildir ve uluslararası hukukun ihlalidir’’ dedi.

Bir gazetecinin basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın bu sözlerini anımsatması üzerine Erdoğan, ‘‘Cenevre‘deki toplantılarda (KKTC Cumhurbaşkanı) Ersin (Tatar) Bey’in de çok açık söylediği gibi bizim dışişleri bakanımızın da söylediği gibi biz bir defa eşit egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz, bundan yanayız. Çünkü biz 40-50 senemizi onların söyledikleriyle geçirdik, bir çözüm alamadık, o devir bitti, artık kapandı, bundan sonra eşit egemen bir de iki devletli çözüm olacak’’ dedi.

‘‘KKTC ile başka ülkelerin üst düzey temas kurması için çalışmaya devam edeceğiz’’

Erdoğan, konuşmasında, Türkiye’nin daha önce Kosova’nın tanınması için harcadığı mesaiyi KKTC için de ortaya koyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde burayla (KKTC) bu tür temasların üst düzeyde kurulması, geliştirilmesi bizim gayretlerimiz, çalışmalarımızdır. Bunları devam ettireceğiz. Biliyorsunuz nerede mağdur, mazlum ülkeler varsa biz aynı çalışmayı yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kosova’dır. Kosova'yı tanıyan ülkelerin sayısını arttırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda 114 olan sayıyı daha da arttıralım istiyoruz. Ve bu noktada inşallah BM Genel Kurulu’nda Joe Biden’la da yapacağımız görüşmelerde kendisiyle bu konuları ele alacağız. Kosova’nın tanınması noktasında müşterek bir çalışma yürütelim, bunu kendisine teklif edeceğiz’’ diye konuştu.

Erdoğan, merakla beklenen ‘‘sürpriz’’i birkaç saat sonra KKTC parlamentosunda açıklayacak. KKTC’nin ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve bir önceki cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın partisi Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Erdoğan’ın parlamentoya hitap edeceği özel oturuma katılmayacak.

