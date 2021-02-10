Erdoğan: ‘‘Kıbrıs’ta İki Devletli Çözümden Başka Yol Kalmamıştır”

Birleşmiş Milletler’in Mart ayı içinde Kıbrıs sorununa çözüm için yeni bir toplantı hazırlıkları yaptığı bir dönemde Güney Kıbrıs’ı iki gün önce ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis’in Türkiye aleyhindeki sözleri Ankara’nın tepkisini çekti. Bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin iki devletli bir çözüm dışında hiçbir çözümü konuşmak için masaya oturmayacağını açıkladı. Erdoğan, ‘‘Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul ederseniz, ister etmezsiniz. Artık federasyon mederasyon diye bir şey yok. Geçin artık o işi. Hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Türkleri ile masaya oturmaktan kaçıyorsunuz. Ambargoları ağırlaştırarak sürdürüyorlar. Bu adaletsizliğe daha fazla tahammül etmemiz mümkün değil. Kıbrıs Türkleri’nin daha fazla mağdur olmayacağını tüm dünya bilmelidir. Adadaki Türk toplumunun eski çözüm formüllerini konuşmasının anlamı kalmamıştır. İki devletli çözüm… Kıbrıs meselesinde masaya ancak bu şartlarda oturulabilir aksi takdirde herkes kendi işine bakacaktır’’ dedi.

Erdoğan’dan Miçotakis’e: ‘‘Haddini bil meydan okuma’’ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk basınına Güney Kıbrıs ziyaretinde, ‘‘Amacımız adadaki Türk işgaline son vermek’’ dediği yansıyan Yunanistan Başbakanı’nı sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı, ‘‘Ben açıklama yapıyorum 'Miçotakis ile görüşebilirim' diyorum. Baktım Miçotakis meydan okuyor. ‘İstikşafi toplantılar başlasın’ dedik ve geçen hafta Dolmabahçe’de başlatıldı. Şimdi ikincisi Atina'da yapılacaktı. Miçotakis şimdi meydan okudu. Sen bu meydanı okuduktan sonra biz seninle nasıl biraraya gelelim? Önce haddini bileceksin. Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sen de bana meydan okuma. Haddini bil, meydan okuma. O zaman sen masayı tekmeledin, masadan kaçtın, biz masadaydık. Bu şekilde gitmesi halinde biz seninle masaya oturamayız. Adalar’da yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz? Hani bir yerlerden destek gelecek buna mı güveniyorsanız. Yanılıyorsunuz. Ne gelirse gelsin Türkiye dimdik yerindedir, gereğini de gerektiği zaman yapmasını da bilir. Bak sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Yola da böyle devam ederiz. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın’’ dedi.

2004 yılında oluşturulan Annan Planı çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin de desteğiyle referandumda yüzde 65 ‘Evet’ oyu kullanırken Rum halkının yüzde 75 oranında ‘Hayır’ dediğini hatırlatan Erdoğan, aradaki bariz yaklaşım farkına rağmen Güney Kıbrıs’ı tek başına Avrupa Birliği’ne üye alarak ‘‘sözlerinde durmadıklarını” ifade etti. Fuat Oktay başkanlığındaki Türk heyeti Lefkoşa’da Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay liderliğinde bir heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’ya gitti. Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un yeraldığı heyetle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ‘’Türkiye’den geniş bir heyetle geldik. İki devlet arasında yapılacak projeler ve COVID-19 ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk, yarın açıklayacağız. Garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü’nün yanında olacağız. Maraş konusunda tam destek verdik ve her şartta vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs konusunda çözüm iradesi yanında çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve adaletsizliğin karşısındayız. Çözüm sürecinde Türk tarafı ve Türkiye üzerine düşenleri yaptı. 1968’den beri devam eden federasyon üzerinde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Federasyon sonuç vermemiştir. Bunun nedeni Rumlar ve Yunanistan’dır’’ dedi.