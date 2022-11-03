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Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve İmamoğlu… Seçim anketleri hız kesmiyor! Bu sonuçlar çok konuşulur

03.11.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim anketlerine her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ederken son gelen araştırmada da dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Yapılan son ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan’a mı yoksa muhalefet adayına mı verirsiniz?’ sorusuna yanıt arandı. İşte dikkat çeken o araştırmanın sonuçları…

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve İmamoğlu… Seçim anketleri hız kesmiyor! Bu sonuçlar çok konuşulur

Yöneylem Araştırma, 'Türkiye Siyaset Paneli Ekim 2022' araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Yöneylem anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile girdiği yarışı kaybediyor.

27 ilde 2 bin 400 kişinin katıldığı araştırmada “Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz” sorusuna yurttaşların yüzde 51.4’ü “Muhalefet adayına oy veririm”, yüzde 35.8’i “Erdoğan’a oy veririm” dedi. Yüzde 9.8’si “kararsız” olduğunu söylerken yüzde 3’lük bir kesim “Oy kullanmam” yanıtını verdi.

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KILIÇDAROĞLU MU ERDOĞAN MI?

Ankete katılanlara “Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz” diye de soruldu. Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu aday olması durumunda yurttaşların tercihi şöyle oldu: Yüzde 43.6: Kemal Kılıçdaroğlu. Yüzde 40.7: Erdoğan. Yüzde 11: Oy kullanmam. Yüzde 4: Kararsızım. Yüzde 0.7: Cevap yok yanıtını verdi.

İMAMOĞLU MU ERDOĞAN MI?

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aday olması durumunda yurttaşların, yüzde 47.9’u İmamoğlu, yüzde 39.6’sı Erdoğan, yüzde 7.9’u “Oy kullanmam”, yüzde 3.7’si “kararsızım” ve yüzde 0.9’u “cevap yok” yanıtını verdi.

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MANSUR YAVAŞ MI ERDOĞAN MI?

Erdoğan ile Mansur Yavaş aday olması durumunda araştırmaya katılanların yüzde 56.3’ü Mansur Yavaş, yüzde 34.7’si Erdoğan, yüzde 5.3’ü “Oy kullanmam”, yüzde 3.2’si “kararsızım” ve yüzde 0.5’i “kararsızım” dedi.

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