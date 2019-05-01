Erdoğan: Kimi sendikaları makbul, kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına, hatta insanlarımızın aşıyla, işiyle oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz. Kimi sendikaları makbul, kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde işçileri ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği'nde konuşan Erdoğan, 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar dileklerini iletti. İşçi ve emekçi kavramlarını kendilerine siper ederek ideolojik savaş açanların alın teri ve emekle ilgisinin bulunmadığını belirten Erdoğan, "İşçimizin alın terini yıllarca kendi ideolojik kavgalarının istismar aracı olarak kullanmaya çalışan marjinal kesimlerin oyunlarını işçilerimizin yanında dimdik durarak bozduk" diye konuştu.