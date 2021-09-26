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Erdoğan: ‘‘Kimse Müdahale Edemez’’

26.09.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü CBS News televizyonuna bir mülakat verdi. Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi almaya devam etmeye niyetli olduğuna işaret etti

Erdoğan: ‘‘Kimse Müdahale Edemez’’

Birleşmiş Milletler (BM) 76’ncı Genel Kurul görüşmeleri için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü CBS News televizyonuna bir mülakat verdi. Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi almaya devam etmeye niyetli olduğuna işaret etti.

Washington S-400 savunma sisteminin F-35 savaşçı jetlerine ve NATO’nun daha geniş savunma sistemine tehdit oluşturduğunu söylüyor. Türkiye ise NATO müttefiklerinin hiçbirinden tatmin edici hava savunma sistemleri tedarik edemediğini belirtiyor.

Face the Nation programının sunucusu Margaret Brennan’ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz. Şu anda 84 milyon nüfusa sahip bir ülke olan Türkiye, kendi savunma noktasındaki bütün kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu kararına da kimse müdahale edemez." diye konuştu.

Brennan'ın, ''Yanıtın 'evet' olduğu anlaşılıyor" demesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii ki evet" yanıtını verdi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD, Türkiye’ye Savunma Sanayii Başkanlığı’na ve Başkanı İsmail Demir ile üç çalışanına Aralık ayında yaptırımlar uygulamıştı.

Rusya ve Türkiye arasında S-400’lerin ikinci teslimatı için görüşmeler yürütülüyor. Washington ise bu hamlenin yeni yaptırımlara neden olmasının kaçınılmaz olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Erdoğan gelecek hafta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le aralarında Suriye’nin kuzeybatısındaki şiddet olaylarının da olduğu bir dizi konuyu görüşmek üzere bir araya gelecek.

Erdoğan Başkan Joe Biden’ın Türkiye’nin insan hakları sicili konusunu görüşmelerde dile getirmediğini de kaydetti. Biden’ın Haziran ayında Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında yapılan ikilli görüşmede özgürlükler konusunu dile getirip getirmediği sorulduğunda Erdoğan konunun gündeme gelmediğini ve Türkiye’nin böyle bir sorunu olmadığını söyledi.

Gazetecileri Koruma Komisyonu’na göre Türkiye gazetecilerin en çok hapse atıldığı ülkeler arasında. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Erdoğan’ın otoriter yönetimini uluslararası insan hakları yükümlülüklerine aykırı yasalar çıkararak pekiştiğini söylüyor.

ABD ve Türkiye’den kaynaklar bu ayın başında Reuters haber ajansına, dış politikasının kalbinde dünya genelinde insan haklarını savunmanın yattığını söyleyen Biden’ın bu konuyu Erdoğan’la görüşmesinde gündeme getirmediğini söylemiş ve görüşmede Afganistan, Suriye ve S-400 meselelerinin konuşulduğunu bildirmişti.

Reuters’a konuşan bu kaynaklar Türk yetkililerin bu durumu Washington’un insan hakları konusunda baskıcı olmayacağı şeklinde yorumladıklarını belirtmişti. Biden yönetimi sık sık Ankara’nın muhalif gruplara yönelik baskısını eleştiriyor. Biden ayrıca 1915 olaylarını ‘‘soykırım’’ olarak tanımıştı.

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