Erdoğan: “Kıta Sahanlığımızda Haydutluğa İzin Vermeyeceğiz’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de gerilimle ilgili sert mesajlar verdi. Erdoğan, “Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz’’ dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirdiği Ricosta Oteli'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğine katıldı. Erdoğan’ın gündeminde Doğu Akdeniz’deki gerilim vardı.

İki gün önce şansölye Angela Merkel ile ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra da bu atılan adımlar... Türkiye'ye yapılan bu saldırılar karşısında biz bugüne kadar hep kolaylaştırıcı, hep yumuşatıcı olduk’’ dedi.

Ancak Yunanistan’ın Türkiye’nin yaklaşımına aynı şekilde cevap vermediğini kaydeden Erdoğan, “Bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız. Gerek uluslararası deniz hukuku gerekse yerleşik teamüller açısından ülkemiz bu meselede sonuna kadar haklıdır. Bu hakkını da elindeki tüm imkanları kullanarak savunmayı sürdürecektir’’ diye konuştu.