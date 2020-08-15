Erdoğan: “Kıta Sahanlığımızda Haydutluğa İzin Vermeyeceğiz’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de gerilimle ilgili sert mesajlar verdi. Erdoğan, “Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz’’ dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirdiği Ricosta Oteli'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğine katıldı. Erdoğan’ın gündeminde Doğu Akdeniz’deki gerilim vardı.
İki gün önce şansölye Angela Merkel ile ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra da bu atılan adımlar... Türkiye'ye yapılan bu saldırılar karşısında biz bugüne kadar hep kolaylaştırıcı, hep yumuşatıcı olduk’’ dedi.
Ancak Yunanistan’ın Türkiye’nin yaklaşımına aynı şekilde cevap vermediğini kaydeden Erdoğan, “Bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız. Gerek uluslararası deniz hukuku gerekse yerleşik teamüller açısından ülkemiz bu meselede sonuna kadar haklıdır. Bu hakkını da elindeki tüm imkanları kullanarak savunmayı sürdürecektir’’ diye konuştu.
Yüz yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanların Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, ‘’Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız" ifadelerini kullandı.
‘’En küçük tacizde gereken cevabı vermekten çekinmeyeceğiz’’
Erdoğan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalışmalarına da değindi.
Oruç Reis’in faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edeceğini kaydeden Erdoğan, ‘’Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" dedi.
Akdeniz'deki adımları, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde attıklarını da söyleyen Erdoğan, asla gerilim peşinde olmadıklarını, kimsenin hakkına da el uzatmadıklarını, milletin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını savunduklarını kaydetti.
Yunanistan’la gerilimde Batı Trakya meselesini de gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'dan beklentimiz, birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklıselimle hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir. Bakın, Batı Trakya'daki camilerimize, okullarımıza saldırılıyor. Biz ise tam aksine işte Trabzon'da Sümela Manastırı'nın restorasyonunu, her şeyini bitirdik ve dün Sümela'da, geldiler ayinlerini yaptılar. Bizim inanç hürriyeti noktasında kimseyle bir sorunumuz yok. Herkes inancını bu ülkede güvence altında yaşar ve yaşayacaktır" şeklinde konuştu.