Erdoğan-Kitaroviç ortak basın toplantısı

Erdoğan, "Müttefikimiz Hırvatistan ile ortak coğrafyamız Balkanlar başta olmak üzere pek çok alanda kuvvetli iş birliğine sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile az önce yaptığımız görüşmelerde, özellikle ülkelerimizin karşılıklı menfaatleri ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirme bakımından çok çok faydalı bir teatide bulunduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı. İki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza töreni sonrasında liderler ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brexit ihtimaline karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerin etkilenmemesi için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz." dedi.

Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeli yansıtacak düzeye yükseltilmesi yönündeki ortak idealimizi teyit ettik. Bu alanda atılabilecek adımlar üzerinde görüş alışverişinde de bulunduk. Karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin artırılması üzerinde çabalarımızı daha da yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat alanlarında iş birliği programının imzalandığını vurgulayan Erdoğan, "Bunun yanında SİSAK İslam Kültür Merkezi Projesi de bugün imzalanmış bulunuyor, bu mutabakat zaptının imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bunları uygulamaya geçirmekte de kararlıyız. Bu metinlerin, ülkelerimiz arasındaki kültürel ve insani bağların daha da güçlendirilmesinde katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunduklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimizi yakından ilgilendiren birçok bölgesel ve uluslararası konularda aynı hassasiyetleri paylaştığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Türkiye, Hırvatistan ve Bosna Hersek üçlü danışma mekanizmasının yeniden canlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Hırvatistan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin her zaman en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Bu desteğin, Hırvatistan'ın 2020'nin ilk yarısında üstleneceği dönem başkanlığı sırasında daha da güçleneceğine inanıyorum.