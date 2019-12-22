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Erdoğan: KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize olta atacak sahil bile bırakmayacaklar

22.12.2019 17:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon olanaklarından vazgeçmesinin beklenmemesini, meşru Libya hükümetine verilen desteğin gerekirse artırılacağını söyledi.

Erdoğan: KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize olta atacak sahil bile bırakmayacaklar

Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. gemisi Pirireis'in havuza çekme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar" diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon olanaklarından vazgeçmesini kimsenin beklememesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu konuda "Libya ile yaptığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da uluslararası hukukla da çelişen bir yönü olmadığını" söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin "durduk yere maraza çıkarmadığını", "suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksünün de olmadığını" kaydetti. Erdoğan şöyle devam etti:

"Ege'nin de Akdeniz'in de sahibi bu denize kıyıları olan ülkelerin tamamıdır. En uzun kıyı sahibi ülke olarak biz de sonuna kadar tüm haklarımız için mücadele etmeye kararlıyız."

"Tarih ve hukuk bilmez kimi gafiller kimi zaman içlerinden kimi zaman açıkça, Türkiye nere, Libya nere diye soruyor, bizi maceracılıkla suçluyor, bir savaş baronuna, illegal bir şahsa sahip çıkıyor. Deniz yetki alanlarımızın çakıştığı nokta itibariyle biz Libya ile ortak çalışma yürütmeye hak sahibiyiz. Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne de Libya ile mutabakatından kesinlikle geri dönmeyecektir."

Erdoğan, son dönemlerde "meşru Libya hükümetine verilen desteğin gerekirse artırılacağını, karada, denizde, havada her türlü imkânın değerlendirileceğini" söyledi.

Anlaşmayı Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzaladı

Türkiye - Libya anlaşması

Türkiye, Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni temsilen Başbakan Fayez al-Sarraj ile 27 Kasım'da İstanbulda iki anlaşma imzalamıştı.

Bunlardan biri Akdeniz'de deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, diğeri ise güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasıydı.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı bu anlaşmalar Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerin tepkisini çekti.

Libya'nın doğusu General Halife Hafter'in kontrolünde. Hafter'e bağlı güçler, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Rusya tarafından da destekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık'taki bir konuşmasında Libya hükümetinden ve halkından davet gelmesi halinde Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme hakkının doğdğunu söylemişti.

AFP'de yer alan bir haberde, Birleşmiş Milletler'in, Türkiye'nin hali hazırda Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlere tank ve İHA'lar da dahil omak üzere askeri ekipman gönderdiğine inandığı ifade ediliyor.

Hafter güçlerini destekleyen Rusya ise Libya'daki krizden Batı'yı sorumlu tutuyor.

Erdoğan ise 20 Aralık'ta yaptığı bir konuşmada Rusya'nın Libya'nın doğusundaki Hafter kuvvetlerine paralı askerlerle destek faaliyeti konusunda Türkiye'nin sessiz kalmayacağını ifade etmişti.

Doğu Akdeniz

AFP: Yunanistan Dışişleri Bakanı Bingazi'de

AFP ajansı, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Pazar günü Libya'nın doğusundaki Bingazi'yi ziyaret ederek General Halife Hafter'in temsilcileriyle görüştüğünü duyurdu.

Bakan Nikos Dendias'ın kısa süreliğine Bingazi havaalanına indiği ve doğudaki paralel hükümetin başkanı Abdullah el Thani ve dışişleri bakanı Abdulhadi Lahweej ile görüştüğü bildirildi.

Lahweej, Ankara'nın Trablus hükümeti ile imzaladığı anlaşma konusunda görüştüklerini söyledi.

Yunanistan, bu anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ve Yunanistan'ın ve diğer ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ifade ediyor.

AFP, Hafter'in kendisine bağlı güçlere, Türkiye'nin Libya'daki yatırımlarını hedeflemeleri emri verdiğini bildiriyor.

Hafter güçleri Akdeniz'de bir gemiye el koydu

General Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu, Akdeniz'de mürettebatı Türk olan bir gemiye el koyduklarını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; Hafter'in ordusuna ait bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında Grenada bandıralı gemiyi durdurdu.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el Mismari Facebook üzerinden yaptığı açıklamada geminin kendi kontrollerinde bulunan Resul Hilal limanına çekildiğini söyledi.

Mismari'nin Facebook hesabından paylaştığı görüntülerde askerlerin üç kişilik mürettebatı sorguladığı görülüyor. Mürettabatın Türk pasaportları incelediği ve kendilerine sorular sorduğu görüntülere yansıyor.

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