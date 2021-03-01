Erdoğan: Kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz

Yüksek riskli illerde önlemler kısmen devam ederken, düşük riskli illerde ise kısıtlamalar gevşetilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlama önlemleri hakkındaki yeni kararları açıkladı. Konuşmasında Türkiye'nin 9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaştığını ve Türkiye'nin dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, salgının artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamaların tekrar genişletilebileceğini belirtti. Erdoğan, "Normalleşme adımlarını ifade etmeden önce şu hususların altını özellikle tekrar tekrar çizmek istiyorum. Tedbirlerin sıkılaştırılması da, gevşetilmesi de tamamen salgının seyriyle ilgilidir. Salgının yayıldığı bir ortamda, normalleşme adımlarını atmak veya sürdürmek mümkün değildir. Türkiye, pek çok devlete nazaran coğrafi alan ve nüfus itibarıyla büyük bir ülke olduğu için, adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gece sokağa çıkma kısıtlaması sürecek Kontrollü normalleşme sürecinin başlatıldığını duyuran Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde kaldırıldığını, yüksek, çok yüksek riskli yerlerde bir müddet daha pazar günü devam edeceğini açıkladı. Türkiye genelinde akşam 21.00 ile sabah 5.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının süreceğini belirten Erdoğan, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime başlanacağını söyledi. “Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır” diyen Erdoğan restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane çay bahçesi gibi yerlerin çok yüksek riskli yerler dışında Türkiye genelindeki faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdüreceğini söyledi.