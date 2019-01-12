Erdoğan konuşurken küçük çocuk ağladı: Deden kurban olsun sana! Ağlamak yok ağlarsan beni de ağlatırsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. AK Parti'nin tüm il ve ilçe başkanlarına talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçmen listelerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız." dedi.Erdoğan, "Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir." açıklamasında bulundu.
'DEDEN KURBAN OLSUN SANA'
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının arasında, gözyaşları içinde kalan küçük çocuğa seslendi. Erdoğan, "Deden kurban olsun sana bir dur da ben de seni çok seviyorum. Ağlamak yok ağlarsan beni de burada ağlatırsın" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli belediye başkan adaylarını açıkladı;
Başiskele: Mehmet Yasin Özlü
Çayırova: Bünyamin Çiftçi
Darıca: Muzaffer Bıyık
Derince: Zeki Aygün
Dilovası: Hamza Şayir
Gebze: Zinnur Büyükgöz
Gölcük: Ali Yıldırım Sezer
İzmit: Azize Sibel Gönül
Kandıra: Adnan Turan
Karamürsel: İsmail Yıldırım
Kartepe: Muhammed Mustafa Kocaman
Körfez: Şener Söğüt
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki mahallerindeki vatandaşlarımı selamlıyorum. Hiçbir zaman unutulmayacaksınız buna inanıyorum. Kurulduğu günden beri Kocaeli teşkilatında görev yapmış demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
Tüm seçimlerde olduğu gibi Kocaeli bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacaktır. AK Parti kadroları daha çok çalışacak ve inşallah tüm ilçelerimizde bir kez daha AK Parti’nin zafer sancağını salladıracaktır. Bu şehir emeğin fedekarlığın değerini çok iyi bulur.
'TALİMAT VERİYORUM'
Dün Ankara ve Trabzon’da söylemiştim. 31 Mart seçimlerinde teşkilatlara çok önemli görevler düşüyor. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti seçmenlerinden 504 bininin burada kayıtlı olmadığını tespit ettik. Bu seçimde 1 milyon gencimiz de ilk defa oy kullanacak. 1,5 milyon kişi geçen seçimde ilçe değiştirdi, içinde de 220 bin AK Parti üyesi var.
Tarih bize inşallah birlikte yeni bir tarih yazdırmayı nasip etsin. Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir aslında Selçuklu’nun Osmanlı’nın bir devamı niteliğindedir. Tüm il ve ilçe başkanlarımıza buradan talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde yer almayan seçmenlerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız.
KOCAELİ 2. SIRADA
Kocaeli ticari ve beşeri zenginlikleri ile bu ülkenin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. O yüzden buradaki hizmetlerin bir farklılığı var. Kocaeli’nde kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak 18 bin dolara ulaştı. Bu rakamla Kocaeli milli gelir sıralamasında Türkiye’de ikinci sırada…
24 katrilyon lira Kocaeli’ne yatırım yaptık. Kocaeli üniversitesini yeni yatırımlarla büyüttük. Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından biri oldu.
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU PROJESİ
İstanbul - İzmir otoyolunun en önemli ayağı nereden geçiyor? Kocaeli'nden geçiyor. Osmangazi Köprüsü'nü Kocaeli ile birlikte ülkemize kazandırdık. Allah nasip ederse inşallah bu yıl sonuna kadar da bu proje bitmiş olacak, hedefimiz bu. Böylece İstanbul'dan İzmir'e olan mesafeyi 3.5 saate düşürdük. Çok önemli bir proje.
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