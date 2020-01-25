-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
Erdoğan: "Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak, kimseyi açıkta bırakmayacağız."
Erdoğan: "Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak, kimseyi açıkta bırakmayacağız."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
25.01.2020 16:14 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak, kimseyi açıkta bırakmayacağız."
Okuyucu Yorumları 0 yorum