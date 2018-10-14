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Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz telefonda görüştü - Görüşmede, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı - İki lider, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Selman arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman'ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz telefo

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