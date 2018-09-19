Erdoğan: Kriz, miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın bunların hepsi manipülasyon (Geniş haber)   

Gaziler Günü Töreni Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende konuşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve döviz kuruna ilişkin, "Kriz, miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Daha da güçleneceğiz. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara da aldırmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, Amerika değil. Türk Lirası'nın hükmü vardır. Alışverişini de Türk Lirası ile yaparsın. Zaruretler ayrı konulardır" dedi.

"HAKKINIZI BİLİN SAKIN AÇIĞA DÜŞMEYİN"

Gazi ve şehit yakınlarına sağlanan imkanlara değinen Erdoğan, "Hakkınızı bilin sakın açığa düşmeyin. Devletimizin sağladığı imkanlar sadece vefadır yoksa lütuf değildir" dedi.

"KRİZ, MİRİZ FİLAN SAKIN HA BUNLARA ALDIRMAYIN, BUNLARIN HEPSİ MANİPÜLASYONDUR"

Ekonomi ve döviz kuruna ilişkin Erdoğan, "Cumhuriyet'i inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz. Kriz, miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Daha da güçleneceğiz. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara da aldırmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, Amerika değil. Türk Lirası'nın hükmü vardır. Alışverişini de Türk Lirası ile yaparsın. Zaruretler ayrı konulardır" diye konuştu.