Erdoğan: Kriz, miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın bunların hepsi manipülasyondur (1) 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - GAZİLER Günü Töreni Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törende konuşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve döviz kuruna ilişkin, "Öyle AVM'lerde şurada burada manipilasyon yapanlara da aldırmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye Amerika değil. Türk Lirası'nın hükmü vardır. Alışverişini de Türk Lirası ile yaparsın. Kriz, miriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Daha da güçleneceğiz" diye konuştu.

