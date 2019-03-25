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Erdoğan ‘Kürt Oyları CHP-İP-SP’ye Peşkeş Çekiliyor’

25.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

Ağrı’da partisinin seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden HDP’yi eleştirdi

Erdoğan ‘Kürt Oyları CHP-İP-SP’ye Peşkeş Çekiliyor’

Ağrı’da partisinin seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden HDP’yi eleştirerek, “"Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine kendi aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Kürt kardeşlerimizin iradesini, batıda götürüp CHP'ye, adı İYİ kendi karışık partiye, geçmişiyle isminden başka ilgisi kalmayan Saadet'e peşkeş çekiyor" dedi.

Ağrı’da düzenlenen seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde muhalefet partileri vardı.

Türkiye’nin başı sıkışanların ilk aklına gelen ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bizim Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Roman böyle bir derdimiz yok. Yaratılanı severiz, yaradandan ötürü. Anlayışımız budur. Kürtçülük yaptığını söyleyenler, bu ülkeye düşmandır. Kürtçülükle de alakası yoktur. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatanımız 780 bin kilometrekare. Bu vatanı da bölemeyecekler. Onlara da gereken dersi 31 Mart'ta vereceğiz. Devletimizi asla bölemeyecekler. Bugün ister Irak'ta ister Suriye'de olsun bölgemizde nerede bir Kürt kardeşimiz, Arap kardeşimiz diğer kökenlerden kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk yer Türkiye'dir" dedi.

Erdoğan, bu devlete sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, Kobani'deki Kürtlerin Türkiye'ye geldiğini, şu anda 300 bin Kobani'den gelen Kürt'ün Türkiye'de ağırlandığını vurguladı. Kürt oylarına ipotek koyulduğunu savunan Erdoğan, “Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine kendi aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Kürt kardeşlerimizin iradesini, batıda götürüp CHP'ye, adı İYİ kendi karışık partiye, geçmişiyle isminden başka ilgisi kalmayan Saadet'e peşkeş çekiyor” diye konuştu.

Mitinge katılanlara HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçim sürecine ilişkin konuşmalarının bulunduğu görüntüleri izleten Erdoğan, Temelli için “Çıkarcı, ne idüğü belirsiz birisi” tanımlaması yaptı.

Daha sonra Muş’a geçen Erdoğan, burada da partililere hitap etti. “Birbirimizi Allah için sevmemizi hala bu terör örgütü hazmedemiyor" diyen Erdoğan "Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabia'mızla veriyoruz" şeklinde konuştu.

Seçimin sadece yerel yönetim seçimi olmadığını savunan Erdoğan, “Sadece belediye değil beka seçimidir. Güneyimizde kurulmak istenen terör koridorunun önünü kesmek için seçimden güçlü çıkmalıyız” dedi.

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