Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
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