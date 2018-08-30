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Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 12:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü tebrik

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