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Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya başsağlığı diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:30 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Kuzey Makedonya'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim" - "Trafik kazasında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyor, kardeş Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diliyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya’da meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Trafik kazasında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunan Erdoğan, yaralılara acil şifalar, Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diledi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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