Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu (1)

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış törenindeki konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Yapımı devam eden Çatalca Çevre Yolu'nu da inşallah bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. Çatalca'nın kuzeyinde hem tabiat harikası ormanlar hem de Karadeniz var. İlçemizin turizmini geliştirmek için bu bölgede yürüyüş güzergahlarından yamaç paraşütüne kadar her türlü doğa sporunu teşvik edecek, düzenlemeler yapacağız" dedi. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi ile Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arasının resmen hizmete açıldığını bildirdi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 398 kilometre uzunluğunda olduğunu, projenin 70 kilometrelik Kınalı-Odayeri Kesimine bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydeden Erdoğan, otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde olduğu Odayeri-Kurtköy arasının trafiğe açık olduğunu, Odayeri-Yassıören arasının 29 Ekim'de İstanbul Havalimanı'yla hizmete sunulduğunu ve bugün açılışı yapılan kısımla otoyolun Çatalca'ya kadar uzatıldığını anlattı.

Erdoğan, "Böylece Çatalca'dan trafiğin yoğun olduğu vakitlerde 2-3 saati bulan Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanmış olacak. Nereden nereye... AK Parti demek hizmet demektir. Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na da 13 dakikada ulaşabileceksiniz. Nereden nereye... Yol medeniyettir, yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir, suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Belediye ne demek? Yol, su, altyapı demek. Atık su, içme suyu, yağmur suyu kanallarını kim yapacak? Belediye yapacak." diye konuştu. Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı bağlantılarıyla da Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'nın otoyola ve köprüye doğrudan erişiminin sağlandığını belirten Erdoğan, yatırım bedeli 180 milyon dolar olan Çatalca-Yassıören Kesimi ile yatırım bedeli 15 milyon dolar bağlantı kavşaklarının hayırlı olmasını diledi.

"ÇATALCA'YI ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Erdoğan, Çatalca'nın Yıldırım Beyazıt'ın emaneti olduğunun altını çizerek, "Çatalca, eski çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Oturduğunuz yerin kıymetini biliyorsunuz değil mi? Evliya Çelebi burayı, 'Bağlı, bahçeli, hayat sulu bir belde.' olarak tanıtıyor. Osmanlı Sarayı'ndaki güzide atların yemleri, buradaki çayırlardan gidermiş. Sırbistan'ın elimizden çıkmasının ardından o bölgeden göç eden kardeşlerimiz de Çatalca'ya yerleştirilmişler. Osmanlı'nın Yeşilköy'e kadar çekilmesine yol açan 1877 Osmanlı Rus Savaşı'nda bu bölge adeta harap olmuştur. Ardından Bulgarlar, Çatalca'nın kapısına dayanmıştır. Osmanlı Balkanlar'dan çekilirken, ana yurda göç edenlerin bir bölümü Çatalca'yı mesken tutmuştur. İstiklal Savaşımızda Çatalca en güçlü direnişin verildiği yerlerden biriydi. Mübadele döneminde de ilçemize göçler sürmüştür. Bugün Çatalca, 39 mahallesi ve 75 bine yaklaşan nüfusuyla ülkemizin kültürel zenginliği en yoğun ilçelerinden biri durumundadır." Kuzey Marmara Otoyolu ile Çatalca'nın İstanbul'un merkezine biraz daha yakınlaştığına değinen Erdoğan, açılışı yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı Çatalca'ya kadar uzatarak ilçenin banliyö ve hızlı tren aracılığıyla İstanbul'a ve Türkiye'ye yakınlaştırılacağını söyledi.