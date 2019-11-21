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Erdoğan'la görüşen CHP'li kim? Rahmi Turan 21 kasım bugünkü yazısında isim tartışmasına noktayı koydu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 07:07 | Son Güncelleme

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan dünkü yazısında, CHP'li bir ismin, partisinin genel başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü ve Erdoğan'ın da bu isme destek olacağını kaleme aldı. Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından Ankara kulislerinde herkes, "Beştepe'ye kim gitti?" sorusuna yanıt ararken; Turan, 21 Kasım bugünkü köşesinde ise isim tartışmalarına noktayı koydu.

Erdoğan'la görüşen CHP'li kim? Rahmi Turan 21 kasım bugünkü yazısında isim tartışmasına noktayı koydu

Gazeteci Rahmi Turan'ın, CHP'li bir ismin 9 Kasım'da Beştepe Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 'CHP kurultayı' ile ilgili görüştüğünü iddia eden yazısı siyaset kulislerinde bomba etkisi yarattı.

Turan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir kaynağına dayandırdığı yazısında, CHP’li çok önemli bir ismin Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan’ın CHP’li bu isme, "Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!" dediğini ifade etti.

BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ KİM?

Dünkü iddialar bir anda bomba etkisi yaratırken, Ankara kulislerinde herkes "Beştepe'yegiden CHP'li isim kim?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

RAHMİ TURAN 21 KASIM BUGÜNKÜ YAZISINDA NOKTAYI KOYDU

Gazeteci Turan 21 Kasım (bugün) Sözcü Gazetesi'nde yer alan köşe yazısında isim tartışmalarına noktayı koydu.

TURAN: İSMİ UNUTACAĞIM

Yazısındaki "Müthiş Haber-2" başlıklı bölümde iddialarının arkasında duran Turan, ismi 'unutacağına' dair kaynağına söz verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı'nı ziyeret eden kişinin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi açıklaması gerektiğini belirten Turan, "Koskoca Cumhurbaşkanı yanlış söz söyleyecek değil herhalde... Onun açıklaması tereddütleri bitirir!" ifadelerine yer verdi.

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