Erdoğan'la sık sık fotoğraf çektiren AK Partilileri hedef aldı! Adem Metan isyan etti: Anlaşılır gibi değil

31 Mart yerel seçim sonuçlarında AK Parti'nin kurulduğundan bu yana ilk kez ikinci sıraya düşmesi değişim rüzgarını başlatmıştı. Böylelikle gözler özellikle Erdoğan'a yakın AK Partili kurmaylara çevrilirken son olarak Adem Metan, Erdoğan ile sık sık fotoğraf çektiren AK Partililere dikkat çekti.

"SADECE FOTOĞRAF VERMEK İÇİN BULUNUYORLAR"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın katıldığı toplantılar ardından çekilen fotoğrafları işaret eden Metan, isim vermeden eleştirdiği kişiler için "Sadece fotoğraf vermek için bulunan partili ekip" dedi.

"HER DEFASINDA 'BİZ YAKINIZ' MESAJI"

Söz konusu kişilerin aynı fotoğraflarla "Biz yakınız" mesajı verdiğini öne süren Metan, "Anlaşılır gibi değil" dedi.

"AYNI FOTOĞRAFI KAÇ PROGRAMDA ÇEKTİRDİKLERİ FARK ETMİYOR"

Metan sosyal medya paylaşımında tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Sn. Erdoğan’ın katıldığı toplantılar sonrasında, sadece fotoğraf vermek için bulunan partili bir ekip var. Sahne arkası ya da önü fark etmiyor, üstelik aynı fotoğrafı kaç farklı programda çektikleri de fark etmiyor. Her defasında biz yakınız mesajı. Anlaşılır gibi değil."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır