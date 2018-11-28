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Erdoğan'la tokalaşmadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Eskişehir belediye başkan adayı Burhan Sakallı'nın eşi Sümeyye Sakallı protokol esnasında kendisiyle tokalaşmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıkmadı.

Erdoğan partisinin grup toplantısında AK Parti’nin 20 ildeki belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İsmi açıklanan adaylar, yanlarındaki heyetle kürsüye çıkıp Erdoğan’la tokalaştı ve gazetecilere fotoğraf verdi.

Eskişehir adayı Burhan Sakallı ve beraberindekiler kürsüye çıktığında gazetecilerin objektiflerine o ilginç anlar yansıdı.

Başkan adayı Burhan Sakallı’nın eşi de fotoğraf için orada bulunanlar arasındaydı fakat gruptaki erkeklerin arkasında kaldı. Adaylığın heyecanından olsa gerek Burhan Sakallı bile onu göremedi. Durumun hemen farkına varan Erdoğan, yanındakileri eliyle iterek hanımefendiye yer açmalarını söyledi. Bu müdahalenin ardından eşinin yanına gelen Sümeyye Sakallı’ya tokalaşmak için elini uzatan Erdoğan’ın eli havada kaldı.

Erdoğan, Sakallı’nın tutumunu anlayışla karşılayarak elini indirdi ve fotoğraf çekimi yapıldı.

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ak parti Eskişehir belediye başkan adayı Burhan Sakallı sümeyye sakallı seçim 2019 Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
TOKALAŞMAYACAKSAN O PROTOKOLDE NE İŞİN VAR GİT EVİNDE OTUR BU NE TURŞU NE LAHANA
ne var bunda çok doğal saygı duymak lazım erdoğanda bunu yapmış helal olsun reise
zihniyet meselesi niyet önemli niyet...
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