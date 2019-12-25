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  3. Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. "

Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. "

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 15:17 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. "


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