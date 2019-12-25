-
HABER
-
Politika
-
Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. "
Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. "
POLİTİKA
HABERLERİ
|
25.12.2019 15:17 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. "