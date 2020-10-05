Erdoğan Libya Lideri Serrac'la İstanbul'da Biraraya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz Es Serrac’la biraraya geldi. İki lideri görüşmede Türkiye, Libya ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Görüşme İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin olarak yapılan bilgilendirmede “Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye’nin tam bir dayanışma içinde Libya’nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya’nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti. Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını dile getirdi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan hazır bulundu” denildi.

