Erdoğan Libya Liderleriyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Konsey Üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan’ın İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi’yle görüşmesi iki saat sürdü.

Ziyarete ilişkin yapılan ön açıklamada, “Libya Başkanlık Konseyi’nin göreve başlamasının ardından Türkiye’ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” bilgisi verilmişti.

Türkiye yeni hükümete destek açıklaması yapmıştı

Türk Dışişleri Bakanlığı, 10 Mart’taki açıklamasıyla Libya’daki yeni hükümete destek mesajını paylaşmıştı. Açıklamada, “Başbakan Abdülhamid Dıbeyba'nın Libya Temsilciler Meclisi’ne sunduğu Ulusal Birlik Hükümeti’nin 10 Mart 2021 tarihinde güvenoyu almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Dıbeyba ve yeni hükümeti tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Ulusal Birlik Hükümeti’nin, dost ve kardeş Libya halkının refahı için kamu hizmetlerinin sunulması başta olmak üzere seçim sürecinin yürütülmesi, kurumların birleştirilmesi ve kapsamlı ulusal uzlaşının sağlanmasını teminen hızlı ve somut adımlar atmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte, yeni hükümetin yetkilerinin Libya’nın tüm bölgelerine teşmil edilmesi özellikle önem arz edecektir. Seçimlere kadarki bu önemli dönemde, Libya’daki tüm kesimleri ve uluslararası toplumu demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Libya’nın inşasında Ulusal Birlik Hükümeti’ne destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye, Libya halkının yanında güçlü şekilde durmaya, refah ve huzur beklentilerinin karşılanması konusunda da her türlü desteği vermeye devam edecektir” denilmişti.