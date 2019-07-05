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Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2019 23:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe’de bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe’de görüştü.Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya’daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe’de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe’de görüştü.
Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya’daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşrutiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Erdoğan, Libya’nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.

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