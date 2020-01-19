HABER
  4. Erdoğan Libya Zirvesi için Berlin’de

Erdoğan Libya Zirvesi için Berlin’de

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Konferansı’na katılmak üzere geniş bir heyet eşliğinde Berlin’e geldi.

Erdoğan Libya Zirvesi için Berlin’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde düzenlenen Libya barış konferansına katılmak üzere Berlin'e geldi.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak Tegel Havalimanı'na indi. Erdoğan buradan, günübirlik Berlin ziyareti boyunca dinlenmesi, görüşmeler yapması ve heyeti ile toplantılar düzenleyebilmesi için Ritz-Carlton oteline geçti.

Erdoğan'a geniş bir heyet eşlik ediyor

Erdoğan'a, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler başta olmak üzere geniş bir heyet eşlik ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Berlin'e dün gelmişti. 2019 yılının Eylül ayından bu yana Almanya'nın arabuluculuğunda düzenlenen Libya müzakerelerinde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Türkiye'yi temsilen Berlin'de olan bir başka isim. Kalın, Alman Başbakanlık yetkilileri ile dün konferans öncesinde yapılan son müzakerelere katıldı.

Otel önünde karşılama

Erdoğan'ı otelin önünde, AKP'nin gayri resmi yurt dışı örgütlenmesi olan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UİD) yaptığı çağrı üzerine toplanan bir grup Türk vatandaşı karşıladı.

Otelin girişinde AKP Almanya Temsilcisi Meryem Göka ve SETA'nın Berlin Temsilcisi Zafer Meşe'nin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından karşılanan Erdoğan önce otele girdi. Cumhurbaşkanı bir süre sonra otelden çıkarak kendini karşılamaya gelenlerin yanına gitti ve sohbet etti.

UİD ve temsilcileri, geçen hafta sosyal medya hesaplarından, "Reis Geliyor" sloganı ve "Sayın Cumhurbaşkanımızı Pazar günü Berlin'e hoşgeldiniz demek üzere hep birlikte karşılıyoruz" mesajıyla otel önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Protesto gösterileri

Destekçileri otel önünde Erdoğan'ı karşılarken, Merkel'in makamanın bulunduğu başbakanlık binası yakınında da bir grup Erdoğan'ı, Türkiye'nin Suriye ile Libya politikalarını ve askeri harekatlarını protesto etmek için bir araya geldi.

Bu protesto gösterisi için çağrı, aralarında "Rojava için başkaldır" adlı oluşumun da bulunduğu gruplar tarafından yapılmıştı.

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı ve katılımcı liderler için, en üst düzeyde güvenlik önlemleri alındı. Diğer eyaletlerden, 17 özel güvenlik biriminin takviyesiyle Berlin'deki koruma önlemleri güçlendirildi. Berlin polisi, en az 4 bin polisin konferans için görev başında olduğunu açıkladı.

Kara, hava ve nehir ulaşımına kısmi engel

Erdoğan'ın otelini çevreleyen binalar da dahil olmak üzere Alman polisi tarafından belirlenen güvenlik alanları ve konferans güzergahında, keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Konferansın yapılacağı başbakanlık binası ile konuk liderlerin heyetleriyle konakladıkları otellerin bulunduğu güzergahta trafik belirli aralıklarla kapatılıyor.

Başbakanlık binasının yakınındaki Spree Nehri'de gemi ulaşımı durduruldu, konferansın yapıldığı bölgede hava sahası özel uçaklara ve insansız hava araçlarına kapatıldı.

DW / DA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
ABD ile Çin ticaret anlaşması, ekonomik ve siyasi rekabeti hafifletecek mi?ABD ile Çin ticaret anlaşması, ekonomik ve siyasi rekabeti hafifletecek mi?
Berlin'de Libya Konferansı başlıyorBerlin'de Libya Konferansı başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran’da düşürülen uçakta ölen Ukraynalıların naaşları ülkelerine getirildi

Böyle getirildi! Gözyaşlarına boğuldular

Son dakika! Yunanistan'da deprem (Kandilli - AFAD son depremler)

Yunanistan'da deprem

Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısında ölü sayısı 45'e yükseldi

Yemen'de ölü sayısı 45'e yükseldi

Prens Harry ve eşi Meghan, unvanlarını anlaşmayla bırakacak

İşte 'Kraliyetten kaçış'ın detayları! Unvanları...

ABD Başkanı Trump, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarını anlattı

Dünya gündemini sarsan o anları anlattı: Aniden 'boom'...

Suriye'de ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

ABD ve Rusya askerleri arasında gerginlik! Yol kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.