Erdoğan Libya Zirvesi için Berlin’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Berlin'e dün gelmişti. 2019 yılının Eylül ayından bu yana Almanya'nın arabuluculuğunda düzenlenen Libya müzakerelerinde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Türkiye'yi temsilen Berlin'de olan bir başka isim. Kalın, Alman Başbakanlık yetkilileri ile dün konferans öncesinde yapılan son müzakerelere katıldı.

Erdoğan'a, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler başta olmak üzere geniş bir heyet eşlik ediyor.

Erdoğan'a geniş bir heyet eşlik ediyor

Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak Tegel Havalimanı'na indi. Erdoğan buradan, günübirlik Berlin ziyareti boyunca dinlenmesi, görüşmeler yapması ve heyeti ile toplantılar düzenleyebilmesi için Ritz-Carlton oteline geçti.

Otel önünde karşılama

Erdoğan'ı otelin önünde, AKP'nin gayri resmi yurt dışı örgütlenmesi olan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UİD) yaptığı çağrı üzerine toplanan bir grup Türk vatandaşı karşıladı.

Otelin girişinde AKP Almanya Temsilcisi Meryem Göka ve SETA'nın Berlin Temsilcisi Zafer Meşe'nin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından karşılanan Erdoğan önce otele girdi. Cumhurbaşkanı bir süre sonra otelden çıkarak kendini karşılamaya gelenlerin yanına gitti ve sohbet etti.

UİD ve temsilcileri, geçen hafta sosyal medya hesaplarından, "Reis Geliyor" sloganı ve "Sayın Cumhurbaşkanımızı Pazar günü Berlin'e hoşgeldiniz demek üzere hep birlikte karşılıyoruz" mesajıyla otel önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Protesto gösterileri

Destekçileri otel önünde Erdoğan'ı karşılarken, Merkel'in makamanın bulunduğu başbakanlık binası yakınında da bir grup Erdoğan'ı, Türkiye'nin Suriye ile Libya politikalarını ve askeri harekatlarını protesto etmek için bir araya geldi.

Bu protesto gösterisi için çağrı, aralarında "Rojava için başkaldır" adlı oluşumun da bulunduğu gruplar tarafından yapılmıştı.