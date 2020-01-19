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  4. Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Libya Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Almanya, (DHA)- Libya Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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