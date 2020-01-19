Erdoğan, Libya Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Almanya, (DHA)- Libya Zirvesi\u2019ne kat\u0131lmak \u00fczere Almanya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Berlin\u2019e gelen Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, zirve \u00f6ncesi di\u011fer liderlerle birlikte aile foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekimine kat\u0131ld\u0131.\nFOTO\u011eRAFLIG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREmina Jahovic'ten Mustafa Sandal a\u00e7\u0131klamas\u0131\u0130ngiltere\u2019nin G\u00fcndemi 'Megxit'Hong Kong\u2019da Yine \u00c7at\u0131\u015fma
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