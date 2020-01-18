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  4. Erdoğan: 'Libya'da Barışa Giden Yol Türkiye'den Geçiyor'

Erdoğan: 'Libya'da Barışa Giden Yol Türkiye'den Geçiyor'

18.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da uluslararası toplumun duyarsızlığının sonuçlarının yaşandığını kaydetti. Erdoğan, ‘’Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir’’ dedi

Erdoğan: 'Libya'da Barışa Giden Yol Türkiye'den Geçiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Berlin’de düzenlenecek Libya Konferansı öncesi ABD’nin önde gelen siyasi haber kuruluşlarından Politico için bir makale kaleme aldı.

Libya meselesini "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" başlıklı makalede değerlendiren Erdoğan, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirmediği eleştirisinde bulundu.

10 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde olan Libya’da bugün bu duyarsızlığın sonuçlarının yaşandığını belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Libya hükümetine saldıran General Halife Hafter’i de ‘’savaş baronu’’ olarak niteledi.

"Ülkede darbe yapmaya çalışan Hafter’in silahlı örgütü, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi anti-demokratik devletlerden destek alıyor. 2015 Suheyrat Anlaşması gibi siyasi çözümü sağlamaya yönelik çabalara rağmen, dünya Libya'daki diplomasi ve diyalog yanlısı aktörleri yeterince destekleyemedi’’ ifadelerini kullanan Erdoğan, Libya krizinin hala bölgede ne yapacağına karar vermeye çalışan Avrupa kıtasında bölünmeye yol açtığını da kaydetti. Erdoğan Libya'nın meşru hükümetini destekleyen Almanya’da yarın yapılacak konferansın katılımcılarından Fransa’nın ‘’darbeci Hafter’'in yanında yer aldığını belirtti.

''Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır"

‘’Avrupa Birliği'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gereken desteği vermemesi ihtimali, Avrupa'nın kendi temel değerleri olan demokrasi ve insan haklarına ihanet etmek anlamına gelecektir. Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarrac hükümetinin düşürülmesi halinde Avrupa'nın yeni sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya kalacağı uyarısında da bulundu. Erdoğan bu tehditlerden birinin, Suriye ve Irak'ta askeri yenilgi yaşayan IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya’da yeniden canlanması olarak gösterdi ve ‘’Çatışmalar devam ederse şiddet ve istikrarsızlığın Avrupa’ya yönelik düzensiz göçü besleyeceği de unutulmamalıdır" dedi.

Avrupa'nın Libya’ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceği düşünüldüğünde, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye’yle işbirliği yapmanın en açık seçenek olduğunu savunan Cumhurbaşkanı, ‘’Türkiye olarak Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, meşru hükümetini tamamen destekliyoruz. İmzaladığımız son güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmaları kapsamında Libya hükümetini darbecilerden koruma taahhüdünde bulunduk. Bu itibarla Libya’nın güvenlik güçlerini eğitecek; onların terörizm, insan kaçakçılığı ve uluslararası güvenliğe yönelik diğer ciddi tehditlerle mücadelesine katkı sunacağız’’ ifadelerini kullandı.

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