Erdoğan: Libya’nın meşru hükümetine desteğimiz artarak devam edecek

Serrac, yeniden imar sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istediklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac’ı Ankara’da kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Serrac'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin önceliği Libya’nın bir an önce istikrara kavuşmasıdır" dedi. "Çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreçle tesis edilebilir" diyen Erdoğan, Serrac’ın bu konuda her zaman olumlu bir tavrı olduğunu vurguladı. UMH’ye karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu’nun başındaki General Halife Hafter için altını çizerek "Darbeci Hafter" ifadesini kullandığını belirten Erdoğan, "Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen ve Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Hafter’in yanı sıra ona destek sağlayanların da barışın önündeki en büyük engel olduğunu" ifade etti.

"Doğu Akdeniz’de işbirliğimizi ilerleteceğiz" "UMH’nin son dönemde kazandığı başarıları takdirle takip ediyoruz" diyen Erdoğan, Serrac’la gerçekleştirdikleri görüşmede Libya’daki ablukanın kaldırılmasını ele aldıklarını, petrol ihracatının sürmesi ve ülkenin ekonomik, mali kurumlarına dışarıdan yapılan müdahalelerin sona erdirilmesi konusunda da hemfikir olduklarını ifade etti. "Serrac ile Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair imzaladığımız mutabakat muhtırası temelinde yeni işbirlikleri geliştirmeyi de kararlaştırdık" diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Erdoğan, Libya’nın meşru hükümetine ve kurumlarına Türkiye'nin verdiği desteğin de artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Serrac: Türk şirketlerini yeniden Libya’da görmek istiyoruz UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ise Trablus ve çevresinin kontrolünün Hafter birliklerinden geri alınmasına ilişkin, "Bu zafer hepimizin zaferidir" ifadelerini kullandı.