HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan: Libya’nın meşru hükümetine desteğimiz artarak devam edecek

Erdoğan: Libya’nın meşru hükümetine desteğimiz artarak devam edecek

04.06.2020 19:18 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabat Hükümeti lideri Serrac’la görüşen Erdoğan ülkedeki meşru hükümete verilen desteğin artarak süreceğini söyledi.

Erdoğan: Libya’nın meşru hükümetine desteğimiz artarak devam edecek

Serrac, yeniden imar sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istediklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es Serrac’ı Ankara’da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Serrac'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin önceliği Libya’nın bir an önce istikrara kavuşmasıdır" dedi. "Çözüm ancak BM himayesinde ve Libyalıların öncülüğünde yürütülecek bir siyasi süreçle tesis edilebilir" diyen Erdoğan, Serrac’ın bu konuda her zaman olumlu bir tavrı olduğunu vurguladı.

UMH’ye karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu’nun başındaki General Halife Hafter için altını çizerek "Darbeci Hafter" ifadesini kullandığını belirten Erdoğan, "Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen ve Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Hafter’in yanı sıra ona destek sağlayanların da barışın önündeki en büyük engel olduğunu" ifade etti.

"Doğu Akdeniz’de işbirliğimizi ilerleteceğiz"

"UMH’nin son dönemde kazandığı başarıları takdirle takip ediyoruz" diyen Erdoğan, Serrac’la gerçekleştirdikleri görüşmede Libya’daki ablukanın kaldırılmasını ele aldıklarını, petrol ihracatının sürmesi ve ülkenin ekonomik, mali kurumlarına dışarıdan yapılan müdahalelerin sona erdirilmesi konusunda da hemfikir olduklarını ifade etti.

"Serrac ile Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair imzaladığımız mutabakat muhtırası temelinde yeni işbirlikleri geliştirmeyi de kararlaştırdık" diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, Libya’nın meşru hükümetine ve kurumlarına Türkiye'nin verdiği desteğin de artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Serrac: Türk şirketlerini yeniden Libya’da görmek istiyoruz

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ise Trablus ve çevresinin kontrolünün Hafter birliklerinden geri alınmasına ilişkin, "Bu zafer hepimizin zaferidir" ifadelerini kullandı.

"Mücadeleye devam edecekleri" mesajını veren Serrac, Hafter’e atıfla, "Bu savaş suçlusuyla müzakere masasına oturmaya ilişkin bir takım zorlamalar olsa dahi kendisinin meşru davranmadığını bilmekteyiz. Bu bağlamda hiçbir şekilde kendisine bundan sonraki süreç içerisinde bir müzakere olanağı vermeyeceğiz. Bizim için önemli olan taraf halkın iradesidir" dedi.

"Libya, sahip olduğu doğal kaynaklar, insan kaynakları ve birçok zenginlikle geleceğe yönelik olarak Türkiye ile yapıcı işbirliğini kurma olanaklarına sahiptir" diyen Serrac, "Ekonomik, siyasi, bölgesel ağırlığıyla birlikte Libya’nın tekrardan imarı sürecinde Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istediklerini" söyledi.

Libya'da Türkiye'nin desteklediği UMH birliklerinin General Hafter kuvvetlerinin kontrolündeki Trablus Havalimanı'nı geri aldığı ve tüm Trablus'ta denetimi sağladığı açıklanmıştı. General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada da, milislerin bölgeden çekilmeye başladığı belirtilmişti.

DW / SÖ,EC

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
İğrenç konuşmalara soruşturma! İğrenç konuşmalara soruşturma!

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Yeni normal'e yeni düzenlemeler getirildi

'Yeni normal'e yeni düzenlemeler getirildi

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan 'erken seçim' açıklaması

İmamoğlu yorumu! 'Benim adım çıkmış...'

İmamoğlu yorumu! 'Benim adım çıkmış...'

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

3 ismin milletvekillikleri düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

Karar dün alınmıştı! Yeni dönem başladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Diğer Haberler
Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı

Geri dönüşüme bırakılan 3 günlük bebek koruma altına alındı

Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü

12 yıl önce öldürülmüştü! Özel ekip 9 aylık çalışma ile yakaladı

Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma

İğrenç konuşmalara soruşturma!

Esenyurt'ta minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta acı olay! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3 ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum

3 ismin vekilliğinin düşürülmesine AK Parti'den ilk yorum

Türk ve Rus bilim insanları Covid-19 aşısı için toplandı

Türk ve Rus bilim insanları 'aşı' için toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.