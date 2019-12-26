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  4. Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz"

Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 11:45 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(Libya'ya asker gönderme tezkeresi) İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz"


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