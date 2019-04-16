Erdoğan-Lukashenko ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni hedefimiz 1,5 milyar dolarlık bir hedeftir. Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

“Yeni hedefimiz 1,5 milyar dolarlık bir hedeftir”

2016 yılında kendisinin Türkiye’den Belarus’u ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olduğunu, Lukashenko’nun başka vesilelerle Türkiye’ye gelmekle birlikte 23 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’ye Belarus’tan devlet başkanı düzeyinde resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, “Türkiye Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. 27 yıldır Belarus ile ilişkilerimiz ortak anlayış, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye ile Belarus arasındaki İşbirliğini her düzeyde daha da ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

Konuk Cumhurbaşkanı Lukashenko’nun kulaklığında yaşanan sorun nedeniyle bir müddet bekleyen Erdoğan, sorunun düzelmesinden sonra konuşmasına devam etti. Ticaret hacminin gelişme eğilim içinde olduğunu belirten Erdoğan, “2016 yılında 1 milyar dolarlık bir ticaret hedefi belirledik. Ancak bu ticaret hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz. Görüşmelerimizde bu hedef doğrultusunda daha fazla çalışılmasının gereğini ortaya koyduk. Yeni hedefimiz 1,5 milyar dolarlık bir hedeftir. Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir” şeklinde konuştu.