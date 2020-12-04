Erdoğan: Macron Fransa'nın başına beladır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fransa'da Senato'nun ardından Ulusal Meclis'te de kabul edilen Dağlık Karabağ'ın tanınmasını talep eden kararın sorulması üzerine Erdoğan, "Her şeyden önce Minsk grubu, bir arabulucu gruptur. Arabulucu olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da eleştiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Yani Fransa'nın, bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Öbür tarafta arabuluculuk yaptığı yer ile alakalı kendi meclisinde, tabii bu meclisin bir defa devlete bir tavsiye kararıdır aynı zamanda. Fakat Macron tabii Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak.”