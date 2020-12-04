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Erdoğan: Macron Fransa'nın başına beladır

04.12.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Erdoğan: Macron Fransa'nın başına beladır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili olarak “Fransa'nın başına beladır” diyerek “Temennim odur ki biran önce Macron belasından Fransa kurtulsun” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fransa'da Senato'nun ardından Ulusal Meclis'te de kabul edilen Dağlık Karabağ'ın tanınmasını talep eden kararın sorulması üzerine Erdoğan, "Her şeyden önce Minsk grubu, bir arabulucu gruptur. Arabulucu olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da eleştiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Yani Fransa'nın, bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Öbür tarafta arabuluculuk yaptığı yer ile alakalı kendi meclisinde, tabii bu meclisin bir defa devlete bir tavsiye kararıdır aynı zamanda. Fakat Macron tabii Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak.”

Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransa'ya yönelik açıklamalarını da hatırlatarak, "(Aliyev) Ne dedi? 'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa, Marsilya'yı Ermenilere versinler' dedi. Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa, Marsilya'yı Ermenilere versinler” şeklinde konuştu.

Ulusal Meclis de kararı kabul etti

Fransa’da Senato’nun ardından Ulusal Meclis de dün "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti”ni hükümetin tanımasını talep eden kararı kabul etmişti.

Fransa Senatosu'nun 25 Kasım'da kabul ettiği Dağlık Karabağ'ın tanınmasını talep eden kararına da Ankara ve Bakü'den sert tepki gelmişti.

Fransa Senatosu'nun kabul ettiği kararda Fransız hükümetine "bölgeye uluslararası güç gönderilmesi fikrini Minsk Grubu içinde savunması, Dağlık Karabağ’da işlenmiş savaş suçlarıyla ilgili uluslararası soruşturma yürütülmesini talep etmesi, 1994 yılında belirlenmiş sınırları yeniden tesis edecek biçimde soruna Minsk Grubu bünyesinde müzakere edilmiş kalıcı çözüm için çalışması ve Türk makamlarının oynadığı rolle ilgili tüm diplomatik sonuçları tartarak Avrupalı ortaklarıyla en uygun yanıtları öngörmesi" çağrısında bulunuluyor.

Karar teklifinin açıklama bölümünde ise Dağlık Karabağ’daki kirizin; Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'dan sonra "Türkiye'nin yeni güç gösterisi" olduğu fikri savunuluyor. "Ermeni medeniyetinin beşiği" olarak tanımlanan Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’dan "keyfi biçimde sökülüp alındığı" ileri sürülüyor.

Kararın hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor, ancak sembolik bir önem taşıyor.

DHA,DW/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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