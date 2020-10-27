Erdoğan-Macron gerginliği Avrupa basınında

Yorum sütunlarında, Erdoğan'a yönelik eleştiriler dikkat çekiyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik hafta sonu kullandığı "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" şeklindeki ifadeleri ve bunun sonrasında iki ülke arasında artan gerginlik Avrupa basının da önemli yorum konuları arasında. İngiliz The Times gazetesinde şu satırlar göze çarpıyor:

"Erdoğan bir kez daha kendi ülkesindeki ve Müslüman dünyasındaki pozisyonunu güçlendirmek için demagoji yaparak Ortadoğu'daki öfkeyi kabartıyor. Bu kez hedefinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron var. Erdoğan yalnız değil. Bölgede, korona krizi mücadelesindeki başarısız girişimleri nedeniyle baskı altına giren ve kendilerine yönelik öfkeyi dağıtmak için popülist bir konu ve yurt dışında bir günah keçisi arayan başka liderler de var. Onlar daha iyi bilirler. Avrupa Macron'la dayanışma içinde olduğunu gösterdi. Bu sulandırılmaması ve çarpıtılmaması gereken ortak Avrupa değerlerinin güçlendirilmesi anlamına geliyor."