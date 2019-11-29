Erdoğan: Macron kendi beyin ölümünü kontrol ettirsin

"Beyin ölümü" tartışmalarının NATO zirvesine de damga vurması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak ABD ve Türkiye'nin tutumunu eleştirerek "NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sert yanıt verdi.

"Hiç risk almayan, hep kazanmaya alışmış kimi ülkelerin Türkiye’nin kendi hakkını, hukukunu, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemediğini" söyleyen Erdoğan, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak, çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı? Ülkemizin haklı hassasiyetlerini hiçe sayıp en küçük bir ilgilerinin olmadığı Suriye'de tırnak tutturmaya çalışan Fransa'nın ta kendisidir. Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil" dedi.

Erdoğan, "Suriye’de oluşturulan güvenli bölge ve ötesinden Türkiye’ye yönelen tehditlerin makul bir sürede bertaraf edilememesi durumunda bu işi bizzat yapmakta tereddüt etmeyeceklerini" de sözlerine ekledi.