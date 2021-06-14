HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan-Macron’dan Suriye ve Libya’da Birlikte İlerleme Arzusunda

Erdoğan-Macron’dan Suriye ve Libya’da Birlikte İlerleme Arzusunda

14.06.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Fransa arasında uzun süre yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO karargahında biraraya geldi

Erdoğan-Macron’dan Suriye ve Libya’da Birlikte İlerleme Arzusunda

Türkiye ve Fransa arasında uzun süre yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO karargahında biraraya geldi.

Elysee kaynaklarından edinilen bilgiye göre “görüşme verimli ve dolu” geçti. Toplantının beklenenden uzun sürdüğüne vurgu yapan Elysee diplomatları, her iki devlet başkanının da tüm konuları derinlemesine tartışma fırsatı bulduklarını bildirdi.

Macron, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin “Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, başbaşa uzun bir görüşme oldu, birlikte saygı, açıklık ve istekle ilerlemek için” mesajını paylaştı.

Fransa ve Türkiye’nin karşı karşıya geldiği Suriye ve Libya konusunda “iki liderin birlikte ilerleme arzusunu dile getirdiği” açıklandı.

Elysee diplomatlarına göre, Macron, NATO içinde müttefiklerarası ilişkiler konusunu gündeme getirdi. Türkiye’nin, Suriye’ye düzenlediği operasyonun ardından “NATO’nun beyin ölümünde” olduğunu açıklayan Macron, bu konudaki görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da aktardı. NATO içindeki ilkeler ve kurallara açıklık getirilmesi, NATO müttefiklerinin çıkarlarını ve güvenliğini ilgilendiren adımlardan önce, muhatapları bilgilendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunması gibi ilkelerin hayata geçirilmesini istedi.

Stratejik konularda NATO’nun yanısıra Avrupa Birliği’yle de diyalog içinde olunmasını isteyen Macron “daha fazla diyalog ve fikir alış verişi” olması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle Türkiye ve Fransa arasında yaşanan gerginliği de gündeme getirdi. Macron, Fransa'nın İslam'a ve Müslümanlara saygı duyduğunu, Fransız laikliğinin tüm dinlere saygı duyulması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Elysee kaynaklarına göre Macron,laiklik ilkesinin cumhuriyetin önemli değerlerinden birisi olduğunu, bu değerlere saygı duyulması ve başka amaçlar için kulanılmaması gerektiğini de hatırlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Atadan kalma yöntem! Koronavirüsten böyle korunuyorlarAtadan kalma yöntem! Koronavirüsten böyle korunuyorlar

En Çok Okunan Haberler

Düğüne birkaç gün kala baltayla öldürdü

Düğüne birkaç gün kala baltayla öldürdü

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Acı haberi Emel Sayın duyurdu: Çok ama çok üzgünüm

Acı haberi Emel Sayın duyurdu: Çok ama çok üzgünüm

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.