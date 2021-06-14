Erdoğan-Macron’dan Suriye ve Libya’da Birlikte İlerleme Arzusunda

Türkiye ve Fransa arasında uzun süre yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO karargahında biraraya geldi.

Elysee kaynaklarından edinilen bilgiye göre “görüşme verimli ve dolu” geçti. Toplantının beklenenden uzun sürdüğüne vurgu yapan Elysee diplomatları, her iki devlet başkanının da tüm konuları derinlemesine tartışma fırsatı bulduklarını bildirdi.

Macron, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin “Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, başbaşa uzun bir görüşme oldu, birlikte saygı, açıklık ve istekle ilerlemek için” mesajını paylaştı.

Fransa ve Türkiye’nin karşı karşıya geldiği Suriye ve Libya konusunda “iki liderin birlikte ilerleme arzusunu dile getirdiği” açıklandı.

Elysee diplomatlarına göre, Macron, NATO içinde müttefiklerarası ilişkiler konusunu gündeme getirdi. Türkiye’nin, Suriye’ye düzenlediği operasyonun ardından “NATO’nun beyin ölümünde” olduğunu açıklayan Macron, bu konudaki görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da aktardı. NATO içindeki ilkeler ve kurallara açıklık getirilmesi, NATO müttefiklerinin çıkarlarını ve güvenliğini ilgilendiren adımlardan önce, muhatapları bilgilendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunması gibi ilkelerin hayata geçirilmesini istedi.