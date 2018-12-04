Erdoğan-Maduro ortak basın toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü FETÖ bünyesinde Venezuela'da faaliyet gösteren 2 okulun kapatılarak Maarif Vakfına devredildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gerçekleştirdikleri baş başa görüşmelerinin ardından Miraflores Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Karakas'taki iki FETÖ okulunun kapatılmasına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, "Bu terör örgütü FETÖ'nün 160 ülkede faaliyeti var. Bu ülkelerden bir tanesi de Venezuela'ydı. Ben, bunu değerli dostuma bildirdikten sonra geçenlerde burada iki tane okul kapatılarak Maarif Vakfımıza devredildi. Bunun dışında bazı adımları kendileriyle paylaştık. Bu bizim dayanışmamızın, dostluğumuzun en güzel nişanesidir. Bunun yayılarak genişleyeceğine inanıyorum." diye konuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının, Venezuela İstihbarat Başkanlığına son durumlara ait bütün bilgileri aktardığını belirten Erdoğan, bu dayanışmanın bu şekilde devam edeceğine inandığını kaydetti.

Simon Bolivar'ın kabrini ziyareti sırasında çocuk ve gençlerden oluşan büyük bir konser ekibi gördüğünü anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Sordum, dedim ki kaç kişi? Bana bilgi veren arkadaşımız şunu söyledi: '1 milyon 48 bin Venezuela genelinde bu şekilde yetiştirmekte olduğumuz çocuklarımız var.' Bu hakikaten sosyal devlet anlayışında çok muhteşem bir tablo. Çünkü nüfus ve buna baktığımız zaman 32'de bir gibi bir orana tekabül ediyor. Böyle bir adımı atmak, her devlette rastlanan bir şey değil. Bu çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan çekerek müzikle, sanatla iç içe olmasını sağlaması bakımından büyük önem arz ediyor. Sayın Başkan'ı da bundan dolayı ayrıca tebrik ettim. Darısı başımıza..." - "Böyle bir girişimde bulunmak hıyanettir" Bir başka soru üzerine Erdoğan, "Demokrasiye inanmış bir insan olarak, tüm siyasi hayatımı demokrasi mücadelesine vermiş bir insan olarak halkların iradesinin üzerinde insan planında başka irade görmüyorum, göremiyorum." dedi. Erdoğan, 14 seçime girdiğini, referandumlarla beraber bunun 16 olduğunu belirterek bütün seçimleri kazanan bir partinin genel başkanı olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ama buna rağmen bize ülkemizde de Batı'da da her yerde hala diktatör derler. Bazen de sultan derler. Ortak yanlarımız var. Biz bunlara hiç kafamızı takmıyoruz. Biz şuna inanıyoruz, halkımız eğer bizi işin başına getirdiyse biz güçlüyüz. Ama birileri iş başına getirmedi. Dolayısıyla da şu anda haklın iradesiyle iş başına gelmiş olan dostum Maduro'yu bana düşen tebrik etmek, alkışlamaktır. Bugüne kadar da onu yaptım. Kendisine yapılan suikast girişimini de lanetliyorum. Çünkü halkının iradesiyle iş başına gelmiş olan bir devlet başkanına karşı böyle bir girişimde bulunmak çok ciddi bir hıyanettir, ihanettir, alçaklıktır. Onu alkışlayanlarda ona öyle bakanlar da aynı konumdadır. Bunları 15 Temmuz 2016'da ülkemizde yaşadık. Bize aynı şekilde suikast girişiminde bulundular. FETÖ denilen o çete bunu yaptı. Bizim maalesef 251 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 193 vatandaşımız yaralandı. Bunları biz yaşadık. Bunlara karşı da ciddi operasyonlar yaptık yapıyoruz. Temenni ederim aynı şeyler Venezuela'nın başına gelmesin. Biz yaşadık başkaları bunu yaşamasın."

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- "Halkımız onayını verirse yola devam ederiz" İki ülke arasında yapılan anlaşmalarla bölgeye nasıl bir mesaj verilmek istendiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz kiminle dostluk kuracağımızı, kiminle ticari ilişkilerde bulunacağımızı bir yerlerden izin alarak mı yapacağız? Eğer biz bağımsız bir ülkeysek, halkının iradesiyle hareket eden bir ülkeysek... Benim nüfusum 81 milyon, halkımın iradesiyle iş başına gelmişiz, biz birilerinden icazet alarak, izin alarak faaliyette bulunmadık bugüne kadar, bundan sonra da bulunmayız. Bizim izin alacağımız tek merci vardır, o da halkımızdır. Ne zaman alırız? Seçimden seçime halkımızın karşısına gideriz, halkımız onayını verirse yola devam ederiz. Onay vermezse yola devam edemezsin, çekilirsin bir köşeye." - Erdoğan'a "El Libertador" nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basın toplantısı öncesinde "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası Maduro tarafından takdim edildi. Erdoğan, "Gerek bu devlet nişanı gerekse Simon Bolivera'nın bu kılıcının replikası şahsım ve milletim olarak bizlerde unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerek orijinal gerekse replika olarak şöyle 50'ye yakın kılıç var, bir tanesi de Simon Bolivar'ın kılıcı olacaktır." dedi.

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- İki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı. Buna göre, "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması"na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Venezuela Ekonomi ve Maliye Bakanı Simon Zerpa tarafından imza atıldı. "Madencilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Venezuela Ekolojik Madencilik Bakanı Victor Hugo Cano tarafından imzalandı. "Deniz Taşımacılığı Anlaşması"na ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza imza koydu. "Ankara Üniversitesi ile Venezuela Bolivarcı Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Protokolü" Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela Bolivarcı Üniversitesi Rektörü Cesar Trompiz tarafından imzalandı. "Türkiye Maarif Vakfı ile Venezuela Eğitim Bakanlığı Arasında Anlaşma" Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Mütevellioğlu ile Venezuela Eğitim Bakanı Aristobulo Izturiz Almeida tarafından imzalandı.